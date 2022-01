Vanvittigt søgsmål mod Universal

To kæmpe fans af skuespillerinde Ana de Armas har lagt sag an mod Universal, fordi filmselskabet har klippet hende ud af filmen 'Yesterday'

Conor Woulfe og Peter Rozsa var begge håbefulde, da de lejede filmen 'Yesterday' for 26 danske kroner for at se deres yndlingsskuespiller, Ana de Armas, medvirke i den.

Da de to fans efterfølgende opdagede, at scener med skuespillerinden, som ellers medvirkede i filmens trailer, var blevet klippet ud i Danny Boyle-filmen, blev de slemt skuffet.

Og det har ført til den sære kendsgerning, at Conor og Peter har sagsøgt filmselskabet Universal Studios for op mod fem millioner dollar i erstatning.

Ifølge de to var de nemlig ofre for vildledende markedsføring, og de anklager samtidig Universal for at bruge de Armas 'berømmelse, udstråling og glans' til at promovere en film, hun ikke var med i.

Det skriver BBC mandag.

Den seneste film, Ana de Armas var med i, var 'No Time To Die' i 2021. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

'Fordi forbrugerne blev stillet en film med Ana de Armas i udsigt af traileren til ' Yesterday ', men fik en film helt uden Ana de Armas, fik forbrugerne ingen værdi for deres leje eller køb', lyder det blandt andet i søgsmålet.

Filmen handler om en sanger og sangskriver, der slår hovedet og vågner op for at opdage, at han er den eneste person på Jorden, der husker musikgruppen Beatles. Her skulle Ana de Armas have spillet rollen som sangerens kærlighed.

Men scenerne med den 33-årige skuespillerinde er blev klippet ud - tilsyneladende fordi publikum ikke kunne lide den del af historien.

Richard Curtis, manuskriptforfatteren, udtalte ifølge BBC i 2019, at det havde været et 'meget traumatisk udklipning', fordi de Armas var 'genial' i rollen.