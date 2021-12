Vanvittigt vægttab

John Goodman, 69, har tabt sig så meget, at han nærmest var uigenkendelig, da den kendte skuespiller troppede op på den røde løber til premieren på animationsserien 'The Freak Brothers' i Los Angeles mandag.

Det skriver Daily Mail.

Skuespilleren, der bedst er kendt for at spille Dan Conner i den amerikanske sitcom 'Roseanne' fra 1988 til 1997, har tidligere tippet skalaen på den anden side af godt 180 kilo.

Men det hører fortiden til, for John Goodman er nu kommet af med hele 100 kilo, efter han hyrede en personlig træner, Mackie Shilstone.

Det er en noget tyndere Goodman, der fik alle andre til at udbryde 'wow', da han viste sit nye jeg til en premiere. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

I 2017 fortalte skuespilleren til ABC, at han i gamle dage plejede at hive tre måneder ud af kalenderen for at fokusere på sit vægttab, hvor han typisk ville smide omkring 30 kilo, men herefter ville han falde i igen og vende tilbage til sine gamle vaner.

'Denne gang ville jeg gøre det mere langsomt med bevægelse og motion. Jeg er ved at nå den alder, hvor jeg ikke har råd til at sidde stille længere,' udtalte den fornyede skuespiller og tilføjede, at han i den forbindelse også har lagt alkohol på hylden.

'Det kræver en masse kreativ energi at sidde på sin røv og finde ud af, hvad man skal spise næste gang. Jeg vil gerne leve et bedre liv,' sagde Goodman til magasinet People i 2010.

Fokus på kost og motion

Hemmeligheden bag John Goodmans store vægttab skal findes i middelhavskost, der indebærer fisk, olivenolie, grøntsager, nødder og frugt - for ikke at glemme skuespillerens øgede fokus på kondition i form af 10.000 til 12.000 skridt om dagen.

Men den store forvandling er ikke sket over en nat, understreger Goodmans personlige træner, Mackie Shilstone.

'Dette skete ikke fra den ene dag til den anden - det har været en løbende proces.'