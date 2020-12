Var hjemløs: Nu forærer hun sin mor en bil

Meget tyder på, at den amerikanske sangerinde Lizzo går benhårdt efter prisen som årets datter.

I hvert fald gav hun denne jul sin mor noget af en juleoverraskelse, da hun forærede hende en splinterny bil i julegave.

Lizzo, 32, viser i en video på Instagram øjeblikket, hvor hun afslører gaven for moderen, der bliver så glad, at hun begynder at græde.

Intet hjem og ingen penge

Og det er tydeligvis også et øjeblik, der har stor betydning for Lizzo, som sidste år brød igennem internationalt med albummet 'Cuz I Love You'.

Hyldes for patriotisk nøgenbillede

Hun fortæller, at hun for år tilbage var fattig og hjemløs, og at hun allerede dengang drømte om at kunne forsøde familiens tilværelse.

Den drøm er nu gået i opfyldelse.

'Jeg kan huske, hvordan jeg græd i min bil, dengang min far døde, uden job, penge og uden et sted at bo, og jeg ønskede, at jeg en dag kunne sørge for min familie ... Jeg kunne ikke gøre det for min far, så nu vil jeg sørge for, at jeg får forkælet mor', skriver hun og ønsker samtidig sine følgere en god jul.

Hun er vildt fed: Amok i København

Lizzo, hvis borgerlige navn er Melissa Viviane Jefferson, står bag hits som 'Juice' og 'Good as Hell'.