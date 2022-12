Var med i Oscar-vindende film: Nu er hun anholdt

En fremtrædende iransk skuespiller, den 38-årige Taraneh Alidoosti, er lørdag blevet anholdt, efter at hun har støttet protesterne i Iran.

Det skriver flere iranske medier.

Taraneh Alidoosti er angiveligt blevet anklaget for at 'publicere falsk og forvrænget indhold og for at opildne til kaos'.

Som skuespiller er hun nok bedst kendt for sin hovedrolle i filmen 'Sælgeren' fra 2016. Filmen, der er instrueret af iranske Asghar Farhadi, vandt en Oscar i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

Alidoostis seneste opslag på sociale medier var den 8. december.

Det var den dag, hvor iranske myndigheder henrettede 23-årige Mohsen Shekari. Det var første henrettelse af en demonstrant under protesterne.

- Jeres stilhed betyder støtte til undertrykkelse og støtte til dem, der undertrykker, skrev hun hen over et billede på Instagram.

- Alle internationale organisationer, der ser på dette blodbad og ikke handler, bringer skam over menneskeheden, lød det fra Alidoosti.

Demonstrationerne i Iran er opstået i kølvandet på en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i moralpolitiets varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Protester efter den 22-årige Mahsa Aminis død, hvor iranske kvinder brænder tørklæder af på sociale medier, foregår nu i fuld offentlighed Få et overblik over, hvad der startede protesterne i Iran.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Demonstrationerne har nu stået på i tre måneder og har udviklet sig til nogle af de mest omfattende mod landets præstestyre.