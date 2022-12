Var med i 'The Crown': Britisk seriestjerne død

Skuespilleren Stephen Greif døde lillejuleaften i en alder af 78.

De skriver flere britiske medier, efter Michelle Braidman Associtates, som repræsenterede ham, sent mandag annoncerede, at deres klient var gået bort.

Stephen Greif var en kendt skuespiller især i Storbritannien, hvor rollelisten er alenlang, men han nåede også bredere ud - blandt andet som speaker of the house Sir Bernard Weatherill sæson 4 af succes-serien 'The Crown'.

Han har også haft rolle i soap-serier som 'Coronation Street' og 'EastEnders' samt den berømte britiske science fiction-ferie 'Blake's 7'.

På filmsiden IMDB står han noteret for hele 136 krediterede roller gennem karrieren.

Chancen for at have hørt hans stemme gennem tiden er stor, for han optrådte jævnligt som stemme-skuespiller for virksomheden BigFinish Productions, der bl.a. producerer 'Doctor Who'.

'Det er med stor sorg, at vi annoncerer Stephen Greifs død', står der bl.a. i den officielle meddelelse, der fortsætter:

'Hans lange karriere inkluderede talrige roller både på scenen og på det hvide lærred - the National Theatre og the West End (Londons berømte teaterområde, red.) inkluderet. Vi vil savne ham meget og vore tanker er med hans familie og venner', står der.

Det er det seneste døgn strømmet ind med mindeord og positive tilkendegivelser om den afdøde stjerne.

'En bundsolid performer med en stemme så blød som smør og så drabelig som smeltet lava', siger en tidligere kollega blandt andet.

Stephen Greif efterlader sig tvillingesønnerne Joseph og Daniel. Dødsårsagen er ikke meldt ud.