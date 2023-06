Var med i 'Venner' og 'Frasier': Paxton Whitehead er død

Han var måske ikke en af de allermest benyttede skuespillere på det store lærred, men alligevel dukkede britiske Paxton Whitehead jævnligt op i tv-serier og i tv-film lige fra debuten i 1960 frem til sin sidste rolle i 'The Importance of Being Earnest' i 2011.

Nu er skuespilleren død 85 år gammel, skriver The Mirror, efter at afdødes søn, Charles Whitehead, har bekræftet dødsfaldet over for The Hollywood Reporter.

Paxton Whithead var blandt andet kendt for at være med i en række film, der var adapteret fra musicals på Broadway.

Blandt skuespillerens mere profilerede roller i eksempelvis serier kan nævnes hans optrædender i 'Venner', 'Frasier', 'Desperate Housewives', 'Caroline in the City', 'Ellen', '3rd Rock from the Sun' og 'Mad About You'.

Paxton Whitehead (t.v.) i en scene fra 'Venner', hvor han spillede Rachels chef. Foto: Getty Images

I 'Venner' spillede han overfor Jennifer Aniston i fjerde sæson, hvor han gav den som hendes boss i Bloomingdales.

Han efterlader sig sønnen Charles og datteren Alex.

På Twitter har en række ekskollegaer begrædt tabet af Whitehead, hvis præcise dødsårsag ikke er meldt ud.

Den engelske skuespiller Jim Piddock skriver eksempelvis:

'Mit hjerte er knust over at høre, at min kære ven og mentor Paxton Whitehead er gået bort. Han var en ekstraordinær skuespiller, en strålende ven og et virkelig vidunderligt menneske. Han betød så meget for så mange mennesker og bragte altid et smil på læberne hos alle, han mødte'.