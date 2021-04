Var så langt ude: Sikkerhedsvagter måtte tjekke pulsen

Den canadiske sanger Justin Bieber åbner i sit seneste album op om sit forhold til sin kone 24-årige Hailey Bieber, sin kærlighed til Gud og sin tro og ikke mindst de perioder i sit liv, hvor han har været langt ude.

I et interview med det amerikanske magasin GQ Magazine åbner den 27-årige verdensstjerne desuden op om sit stofmisbrug.

Justin Bieber blev verdenskendt som meget ung, da han blev opdaget af manageren Scooter Braun på YouTube i 2008. Siden er han vokset op med hele verdens blik rettet mod sig, og det har ikke altid været helt nemt for popsangeren.

Tjekkede pulsen

Til magasinet fortæller han, hvordan hans ry lige pludselig gik fra at være en barnestjerne til at være en ballademager, som udviklede et seriøst stofmisbrug. På et tidspunkt var han så langt ude, at hans sikkerhedsvagter kom ind og tjekkede han puls om natten for at sikre sig, at han stadig var i live, fortæller han til GQ.

- Det forholdt sig sådan, at jeg havde så meget succes, men jeg var ked af det og i smerter. Og jeg har stadig de uforløste problemer. Jeg tænkte, at alt den succes, jeg har haft, ville gøre alting godt. Og for mig var stofferne en form for bedøvelse, så jeg kunne blive ved, fortæller han.

Føler sig tryg

Justin Biebers første single 'One Time' blev udgivet og gik platin, da han blot var 15 år gammel. Derfra tog berømmelsen fart ligesom skandalerne også gjrode.

I 2018 fortalte han, at han og Hailey Baldwin skulle giftes. Året efter, altså i 2019, annoncerede han, at han ville tage noget tid ud af kalenderen for at fokusere på sit mentale helbred.

- Jeg har en kone, som jeg beundrer, og som jeg føler mig tryg ved. Jeg føler mig sikker. Jeg føler, at mit forhold til Gud er fantastisk, fortalte Justin Bieber til GQ.

Det er ikke kun Justin Bieber, som har haft det svært med at håndtere stjerne-statussen. Også andre stjerner, såsom Britney Spears, har haft svært ved at vokse op med så meget fokus omkring sig. Læs mere om det her (+).