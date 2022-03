Var tæt på at dø: Nu taler han

Den amerikanske skuespiller Bob Odenkirk fik fans verden over til at holde vejret, da han i sommer under optagelserne til sjette sæson af hitserien 'Better Call Saul' faldt om på settet.

I flere døgn var der ikke lyd fra stjernen, der blev hasteindlagt, men siden kunne han fortælle, at han var blevet ramt af et mindre hjertetilfælde.

Nu har Odenkirk i et interview med NBC Today, der blev vist søndag på amerikansk tv, sat flere ord på sin nærdødsoplevelse. I en teaser, der er udkommet forud for programmet, forklarer han ifølge New York Post, at han var meget tæt på at dø.

- Jeg var meget heldig, at mine medspillere Rhea Seehorn og Patrick Fabian var lige ved siden af, siger han i interviewet og tilføjer, at de med det samme kom til undsætning, slog alarm og sørgede for, at sundhedspersonale blev tilkaldt.

Bob Odenkirks kollega Rhea Seehorn var en af dem, der var hurtige til at hjælpe. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg var ikke til stede i noget af det. Men jeg har fået at vide, at det var en meget chokerende dag på settet. Og traumatiserende for mine medspillere og for personalet og mennesker, jeg elsker rigtig højt, som elsker mig. De stod ved min side og tog med mig på hospitalet, lyder det videre fra Odenkirk.

59-årige Bob Odenkirk har tidligere fortalt, at det krævede tre stød fra en hjertestarter, før han igen blev bragt til live. Han kan dog intet huske fra det skæbnesvangre øjeblik.