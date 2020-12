Varsler stor ændring for 2021

Modellen og kogebogsforfatteren Chrissy Teigen har taget hul på nytårsforsættet et par dage før tid.

I en række opslag på Twitter oplyser den ukronede dronning af sociale medier nemlig, at hun er færdig med at forklare sig over for sine følgere.

'Jeg er spændt på det nytårsforsæt, som jeg har startet tidligt: jeg vil ikke længere forklare en SKID for jer', skriver hun i opslaget.

I et efterfølgende opslag uddyber hun beslutningen:

'I årevis har jeg været optaget af en overvældende trang til at forklare, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. IKKE MERE. Nu vil jeg gøre, hvad jeg gør, og så kan I blive tossede over det', skriver hun.

Mistede nyfødt barn: Nu taler hun

Der er dog én ting, hun stadig vil forklare for sine følgere.

'(Note: Jeg vil stadig forklare jer, hvordan man laver mad)', skriver hun beroligende.

Delte sorg

Chrissy Teigen har ellers ikke skortet på brugen af sociale medier i 2020.

Det vakte blandt andet stor opsigt, da hun i efteråret mistede sit nyfødte barn kort efter fødslen og efterfølgende delte sorgen med sine følgere.

- Det gav ingen mening

Hun delte blandt andet en række billeder fra fødestuen, der tydeligt viser den sorg, hun og hendes mand, sangeren John Legend, følte.

Chrissy Teigen har siden fortalt, at John Legend først ikke forstod, at hun havde brug for billederne, men at det var vigtigt for hendes sorgproces at have dem.

Chrissy Teigen delte blandt andet dette billede. Foto: Chrissy Teigen / Ritzau Scanpix

'Det gav ingen mening for ham på tidspunktet, men jeg vidste, at jeg havde brug for at huske øjeblikket altid, på samme måde som jeg havde brug for at huske os kysse for enden af kirkegulvet. Jeg vidste, at jeg måtte dele historien', har hun tidligere fortalt sine følgere.

Sønnen, som parret ville have kaldt Jack, var deres barn nummer tre. De er i forvejen forældre til datteren Luna på fire og sønnen Miles på to.