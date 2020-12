Vender han tilbage som spøgelse?

Spekulationerne hober sig op for mange fans af tv-serien 'Vikings', der i dag klokken 16 på HBO Nordic har premiere på den sidste sæson af den populære tv-serie med danske Alex Høgh Andersen og Marco Ilsø i to af de bærende roller.

Vil Bjørn Ironside få magten tilbage efter nederlaget mod Ivar the Boneless i sidste sæson? Vil Ubbe og hans kone, Aslaug, finde et nyt kontinent på deres sørejse mod vest?

Og endelig er der rigtig mange, der spekulerer over, om den legendariske vikingehøvding Ragnar Lothbrok efter sin død i sæson fire vil vende tilbage som et spøgelse i den sidste sæson?

Det skriver flere medier, heriblandt Metro.

Ragnar Lothbrok ses her i en scene fra tv-serien Vikings. Foto: HBO Nordic

Vikingehøvdingen Ragnar Lothbrok fik en voldsom død, da han i sæson fire i 2016 blev smidt ned i et hul fyldt med farlige giftslanger. Han blev i de første fire sæsoner nærmest symbolet på hele tv-serien. Derfor ønsker mange fans også, at han på et eller andet plan vender tilbage i den sidste sæson - selvom det måske kun bliver som et spøgelse.

Taler i traileren

Spekulationerne omkring Ragnar Lothbroks tilbagevenden til serien har især øget i styrke, fordi man i traileren til serien hører hans stemme sige følgende ord:

'Alle vil altid undervurdere dig. Du må sørge for, at de kommer til at betale for det.'

Skaberen af tv-serien 'Vikings', Michael Hirst, har i et interview med den britiske avis Express sagt følgende om Ragnars tilbagekomst til sidste sæson:

'Ragnar er altid tilstede i tv-serien. Han er den vigtigste spirituelle person i tv-serien,' fortæller Hirst på en kryptisk måde og tilføjer:

'Han er aldrig rigtig forsvundet. Han var historisk den første store vikingehelt. De vil hele tiden huske ham i sange og sagaer. De synger om ham i den store hal og husker hans store bedrifter.'

Michael Hirst understreger som afslutning:

'Han er aldrig gået bort, aldrig. Han har altid været i tv-serien, og han vil være der lige til slutningen.'