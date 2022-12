Vender sig mod Kanye: Hylder ærkefjenden

Det kører ikke ligefrem for Kanye West på de sociale medier.

Ye, som han nu bare hedder, blev fredag suspenderet fra Twitter af Elon Musk for at bryde med Twitters retningslinjer for 'tilskyndelse til vold'.

Suspenderingen kom efter et heftigt Twitter-run, hvor Ye både fik beskyldt sin ekskone Kim Kardashian for utroskab og postet et billede af en davidsstjerne og et nazikors i kombination.

Nu er den så gal på et andet socialt medie, nemlig Reddit. Her har tidligere Kanye-fans valgt at transformere Kanye West-siden 'r/Kanye' fra et forum om Ye til et forum fyldt med holocaust-information.

Det skriver en række medier, herunder Variety.

Se et eksempel herunder:

Fanside for ærkefjenden

Den såkaldte subreddit 'r/Kanye' har over 700.000 medlemmer og var før blot en underside med fokus på Kanye Wests færden.

Men siden Yes antisemitiske optræden hos den kontroversielle tv- og podcast-vært Alex Jones i 'InfoWars' torsdag har indholdet ændret sig ret markant.

For nu er undersiden bombarderet med fortællinger og informationer om holocaust som en modreaktion på Kanyes tiltagende vanvittige udtalelser om jøder og kærlighed til Hitler.

Men det havde ikke været en rigtig Reddit-bevægelse, hvis fansene ikke også havde brugt lejligheden til at tage tykt pis på den verdenskendte rapper.

Og det må man så sige, de er lykkedes med. I hvert fald er Kanye-tråden ud over holocaust-information også samtidig forvandlet til en fanside for megastjernen Taylor Swift, som Kanye West mildest talt har haft en beef med i over et årti.

Se et par eksempler herunder, eller gå selv på opdagelse i den nu transformerede 'tråd':

Taylor Swift overtager Kanye's Reddit-side:

Kanye skriver sig ind i (eller ud af) historiebøgerne:

Kanye vs. alle: