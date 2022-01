Vender tilbage efter 40 år

Kongen af talkshows vender for en stund tilbage i det format, der gjorde ham til en gigant.

David Letterman er for mange synonym med talkshow-genren, og nu får tv-seere en chance for at gense den lune vært for én episode i anledning af et 40-års jubilæum for 'Late Night' 1 februar.

Det skriver New York Post.

Kun som gæst

Det bliver kun i rollen som gæst, at David Letterman får lov til at pryde det tv-studie, han var med til at skabe opmærksomhed om.

- Min gæst i aften vil være manden, der startede det hele, fortæller den nuværende vært Seth Meyers i en video, alt imens publikum jubler over det kommende gensyn med David Lettermann.

Letterman var vært for showet, der sendes på den amerikanske kanal NBC, helt tilbage i 1982, og han skiftede til CBS' talkshowprogram i 1993, efter værten på CBS Johnny Carson stoppede.

Stadig aktiv

Her huserede Lettermann i 4261 episoder, der løb over 23 sæsoner fra 1993 til 2015, hvorefter han lavede et talkshowprogram hos Netflix kaldet 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman'. Det dog ikke blev skudt ud i samme omfang som sine tidligere udsendelser.

Efter han stoppede på tv har Letterman groet et imponerende skæg. Foto: Joshua Roberts/Ritzau Scanpix

Det er indtil nu blevet til 17 episoder over tre sæsoner på Netflix.

Den erfarne vært, som danskerne kunne nyde på TV 2 Zulu, er efterhånden blevet 74 år.