Vender tilbage til gerningsstedet

Han plejede at komme i 7-Eleven hver dag for at stjæle.

Men denne gang havde den amerikanske skuespiller, fodboldspiller og wrestler Dwayne Johnson taget penge med, da han vendte tilbage til butikken på Hawaii.

Det skriver LadBible, som henviser til et opslag på stjernens Instagram-profil.

Her fortæller Dwayne Johnsen, at han gennem et helt år hver dag stjal en Snickers fra butikken, før han tog ned og trænede.

'Chokolade-dæmonerne' har dog siden da hjemsøgt ham, så nu synes han, at det var tid til at give tilbage til 7-11 butikken på Hawaii.

I butikken købte han samtlige Snickers-barer, og mens han var der, betalte han også for de varer, de andre kunder i butikken havde i sinde at købe.

'Jeg har uddrevet et par store dæmoner gennem årene (jeg har stadig et par stykker tilbage;) så jeg ved, at dette virker MEGET DUMT, men hver gang jeg kommer hjem til Hawaii og kører forbi 7-Eleven... har jeg altid vidst, at jeg havde brug for at gå ind og rydde hylderne for Snickers-barer på den rigtige måde' skriver Dwayne Johnson i Instagram-opslaget.

Det er dog ikke alle i kommentarsporet på Dwayne Johnsons video, der synes at helte-gerningen er lige imponerende.

Flere påpeger nemlig, at det er forkert, at han tager chokoladebarerne med, da han egentlig bare burde have betalt for de stjålne.

