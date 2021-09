Det skabte stor mystik blandt fans, da popstjernen Britney Spears, der ellers normalt er meget aktiv på de sociale medier, pludselig forsvandt fra Instagram tirsdag aften og lukkede sin konto.

Det skete blot få dage efter, at den 39-årige popstjerne på samme platform lykkeligt annoncerede, at hun og kæresten Sam Asghari var blevet forlovet og inden længe skal giftes.

Hendes advokat fortalte dog, at det skyldtes, at stjernen gerne ville have en pause fra de sociale medier.

Det varede dog ikke længe!

Nu er Britney Spears nemlig tilbage igen med billeder fra sin weekend, hvor hun også taler om sin forlovelse.

'Nogle billeder fra min tur i weekenden, hvor jeg fejrede min forlovelse. Jeg kan slet ikke forstå det! Men jeg kunne ikke holde mig væk fra Instagram, så jeg er allerede tilbage', skriver hun.

Kamp mod far

Pausen fra de sociale medier kom, efter Britney Spears i en lang periode har gennemgået en hård kamp.

Britney Spears har i mange år kæmpet for at slippe fri af sin far Jamie Spears' værgemål.

I 13 år har Jamie Spears haft den fulde kontrol over sin datters formue på omkring 60 millioner dollar - cirka 377 millioner kroner - som følge af rollen som værge.

Flere gange har Britney Spears forsøgt ad rettens vej at slippe fri af sin fars greb.

Vender tilbage

Det blev derfor også en stor sejr for Britney, da hun i retten endelig slap af med sin far som værge.