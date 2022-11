'Venner'-stjerne i sorg: Hendes far er død

'I fred og uden smerter'.

Sådan forlod 'Venner'-stjernen Jennifer Anistons far, John Anthony Aniston, denne jord 11. november.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Søde far... John Anthony Aniston. Du var et af de smukkeste mennesker, jeg nogensinde har kendt. Jeg er så taknemmelig for, at du fløj ind i himlen i fred og uden smerter. Og så endda på 11/11! Du har altid haft perfekt timing, og den dato vil for evigt have en endnu større betydning for mig nu.'

'Jeg vil elske dig til evig tid. Glem ikke at besøge os,' skriver hun i opslaget.

Det fremgår ikke, hvad hendes far er død af, men han blev 89 år gammel.

Allerede en time efter opslaget blev udgivet, har Jennifer Aniston modtaget adskillige kommentarer fra kendte personer, som sender deres medfølelse.

En af dem er danske Helena Christensen, som skriver følgende i en kommentar under opslaget:

'Han ser så vidunderlig ud. Så følsomme, smilende øjne. Sender dig så meget kærlighed', lyder kommentaren med en masse hjerte-emojies.

Derudover har også skuespillerne Kaley Cuoco og Naomi Watts reageret på opslaget, som allerede har rundet en million likes på platformen.