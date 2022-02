Venter barn nummer otte: Monogami er ikke sundt

Skuespiller og tv-vært Nick Cannon synes, at det er udtryk for egosime og ejerskab

Der har været mange kvinder i skuespiller, tv-vært med mere Nick Cannons 41-årige liv.

Hvilket har resulteret i en anselig børneflok. Senere i år kan han kalde sig far til otte - og ikke et eneste af børnene har været en smutter.

Det fortalte han onsdag i podcasten 'The Language of Love', skriver People.

Her fik han også slået fast, at monogami bestemt ikke er noget for ham.

- Vi kan vælge at være monogame, fordi vi ikke under andre at være en del af den energi, vi føler. Jeg synes ikke, det er sundt!

- Jeg synes ikke, at monogami er sundt. Jeg synes, det er udtryk for egoisme og ejerskab, siger han.

Cannon er far til de tiårige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med ekskonen Mariah Carey, fireårige Golden, og etårige Powerfull Queen, hvis mor er Brittany Bell, samt de syv måneder gamle tvillinger Zion Mixolydian og Zillion Heir, som han har med Abby De La Rosa.

I december sidste år havde han den store sorg at miste sin blot fem månder gamle søn Zen, hvis mor er modellen Alyssa Scott.

I januar kunne han så meddele, at modellen Bre Tiesi venter hans ottende barn.

Nøje udvalgte kvinder

I podcasten bliver han spurgt, om nogle af børnene var uplanlagte.

- Det kan jeg ikke sige. For hver en kvinde, jeg har ubeskyttet sex med, er der en mulighed for at få et barrn. Hvis jeg kommer til et punkt, hvor jeg tager kondomet af, er det fordi, jeg føler, at den kvinde kunne blive en mulig mor til mit barn, siger han.

- Jeg har tænkt nøje over hver eneste kvinde, jeg har haft ubeskyttet sex med - tænkt 'wow, hvor fantastisk kan det ikke blive'.

- Jeg føler, at alle de kvinder, jeg har børn med, er fantastiske mødre, og det noget, jeg har tænkt over på forhånd. Så ja, jeg kan sige, at alle min børn har været planlagt nøje, siger Cannon.