Venter barn nummer syv

Ægteparret Baldwin venter et nyt familiemedlem

Hollywoodstjernen Alec Baldwin har de seneste måneder været i mediernes søgelys under ganske tragiske omstændigheder, efter han i oktober var involveret i en skudulykke på et filmset, der kostede filmfotografen Halyna Hutchins livet.

Nu er der dog lykkelige nyheder fra den 63-årige skuespiller, der sammen med sin hustru, Hilaria Baldwin, kan se frem til en familieforøgelse.

I et opslag på Instagram løfter Baldwin sløret for, at parret venter deres syvende barn.

'Efter mange opture og nedture de seneste år har vi fået en spændende optur og en stor overraskelse: Endnu en Baldwinito kommer til efteråret', skriver han i opslaget.

'Vi troede, vores familie var komplet, og vi er ovenud lykkelige for denne overraskelse', skriver han videre og forklarer, at videoen i opslaget er fra øjeblikket, hvor de afslørede nyheden for resten af deres børn.

'Den nye baby er et skinnende lys i vores liv. En velsignelse og en gave i disse meget usikre tider', skriver Alec Baldwin videre.

Han og 38-årige Hilaria Baldwin blev gift i 2012. De har i forvejen børnene Carmen Gabriela, Leonardo Ángel Charles, Eduardo Pau Lucas, Lucia, Romeo Alejandro David og Rafael Thomas.

Alec Baldwin har desuden datteren Ireland med sin ekskone, skuespiller Kim Basinger.

Siden skudulykken på settet til westernfilmen 'Rust' i oktober er Alec Baldwin flere gange blevet sagsøgt for sin involveren. Læs mere her.