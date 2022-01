Venter barn nummer tre

Skuespillerparret Nicolas Cage og Riko Shibata venter deres første barn sammen.

Det bekræfter en talsperson for parret over for People.

'De kommende forældre er lykkelige', lyder det i en kort udtalelse fra talspersonen til mediet.

Nicolas Cage, der er 57 år, har i forvejen sønnen Kal-El på 16 år fra sit ægteskab med Alice Kim Cage, og sønnen Weston på 31 år fra sit forhold med Christina Fulton.

Nicolas Cage og Riko Shibata kan glæde sig til familieforøgelse. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

For 27-årige Riko Shibata bliver det kommende barn hendes første.

Parret blev gift i februar 2021 ved en stilfærdig ceremoni i Las Vegas.

De mødte hinanden i Japan gennem en fælles bekendt, da Nicolas Cage var på optagelser til filmen 'Prisoners of the Ghostland'. Ægteskabet med Riko Shibata er det fjerde for Nicolas Cage.