Verdens ældste blogger død: Blev 109 år

Svenske Dagny Carlsson 'debuterede' som blogger som 99-årig efter at have været på pc-kursus

Sveriges - og verdens - ældste blogger, 109-årige Dagny Carlsson, er død.

Det skriver flere svenske medier, blandt andre Aftonbladet med SVT som kilde.

Dagny, der om godt en måned ville være fyldt 110 år, indledte sin 'karriere' på nettet som 99-årig efter at have været på pc-kursus.

På sin blog beskrev hun sig selv som 'en sej tante, der kan lide det meste'. Hun skrev om sit liv som 100-årig i Sverige ud fra holdningen om, at man aldrig skal synes, at man er for gammel.

Svenskerne fik for alvor øjnene op for livsglade Dagny takket være dokumentarfilmen 'Livet begynder ved de 100 år' fra 2015. Hun har også ofte deltaget i tv-programmet 'Fråga Doktorn' ('Spørg lægen', red.).

- Der er intet underligt ved, at et menneske, som snart er 110 år gammel, dør. Alligevel er det et utroligt tab. Der er få mennesker, jeg har kendt i mit liv, der har givet mig så meget, lyder det fra instruktør, Åsa Blanck, der stod bag dokumentaren om Dagny Carlsson, til SVT.

På Facebook er der oprettet en fanside for Dagny. Den har 19.000 følgere.

