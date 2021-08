Verdens bedste trommeslager er død

En af de helt store. Det begreb er efterhånden blevet noget udvandet. Men Charlie Watts, der netop har forladt denne tilstand efter 80 år på vores planet, var vitterligt en af de helt store. Nogle vil måske sige den største. Som trommeslager var det ham, der holdt sammen på de andres musikalske eskapader i The Rolling Stones. Og hans altid gentlemanagtige, underspillede fremtoning stod i skærende kontrast til eksempelvis Keith Richards' og Mick Jaggers mere hedonistiske, diabolske og rebelske attitude.

Han startede egentlig karrieren som grafisk designer (bl.a. her i Danmark), men i 1961 blev han medlem af Alexis Korners band Blues Incorporated, på trods af at hans hjerte grundlæggende bankede for jazzen - hans første store idol var Chico Hamilton fra Gerry Mulligans orkester.

Den klippefaste rytme

Det var med Blues Incorporated, at tre unge knægte ved navn Brian Jones, Keith Richards og Mick Jagger først bed mærke i ham, men det tog dem næsten et halvt år at overtale ham til at blive en del af deres nystartede orkester, The Rolling Stones. Det skete i januar 1963.

Allerede fra starten grundlagde han den stil, der skulle blive hans særkende: Spil aldrig mere end det absolut nødvendige. Og gerne lidt mindre end det. Modsat eksempelvis Keith Moon fra konkurrenterne i The Who, der i den grad ønskede at gøre opmærksom på sig selv og nærmest tæskede trommer, så var Charlie Watts den klippefaste rytme, som de andre kunne falde tilbage på, når det hele kom lidt ud af kontrol.

Og det gjorde det jo ofte. For The Rolling Stones var jo i bund og grund et ret sløset orkester, hvor det hele ofte sejlede som hos en håndfuld spritstive sømænd. Hvilket jo også var en stor del af charmen. For ingen andre kunne ramme dét der skæve groove, som var deres særkende - selvom mange har prøvet. Ja, flere har bygget hele karrierer op på forsøget. Ingen nævnt, de fleste glemt.

Min yndlingstrommeslager

For ingen andre havde The Rolling Stones' (knap så) hemmelige våben: Charlie Watts. Utallige er de koncerter, jeg har overværet med Stones, hvor enten Richards eller Ronnie Wood har bevæget sig lidt for langt ud ad en tangent eller er faldet forkert ind i et nummer for derefter febrilsk at kigge over på Charlie Watts. Men de kunne være helt rolige. Han var altid præcis, hvor han skulle være, så de kunne bare læne sig op ad ham. Hver gang og i hvert eneste fucking nummer. Det er en af grundene til, at Charlie Watts altid vil være min yndlingstrommeslager.

Han er i øvrigt den eneste ud over Jagger og Richards, der har været med på samtlige album med The Rolling Stones. Men mon ikke de to herrer kører koncernen videre uden ham? Det bliver dog aldrig det samme.

Heller ikke, selvom han livet igennem egentlig helst ville spille jazz.