Sylvester Stallone fortæller i et nyt interview, at han i slutningen af 1970'erne var til audition på den ikoniske 'Superman'-film.

Historien har været fortalt før, men nu fortæller Stallone, at det - udover et i hans optik ganske forfærdeligt manuskript - også spillede ind, at hans højde ifølge ham selv ikke var oplagt til en rolle som superhelt.

Stallone er 1,77 meter høj, mens Christopher Reeve, der endte med at få rollen som helten fra planeten Krypton, med sine 193 cm. er væsentlig højere.

Rambo- og Rocky-stjernen Sylvester Stallone tilføjer, at han ikke er ked af, at han ikke fik rollen. Blandt andet fordi han - ifølge ham selv - ikke havde den fysiske højde til opgaven.

- Jeg var til audition på Superman. Jeg ville have været verdens laveste Superman... Jeg ser overhovedet ikke godt ud i trikot, siger Stallone ifølge contactmusic.com

Annonce:

Filmen der - udover Superman - har kæmpestjerner som Marlon Brando og Gene Hackman på rollelisten blev en verdensomspændende succes.

Den kostede cirka 50 millioner dollars at producere, men indtjente mere end 300 milioner dollars.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er du højere eller lavere end de kendte?

Hvis du vil se, hvor høje de danske og udenlandske kendte er, kan du med læse meget mere HER

Der findes både små og store stjerner. Hvor lav er Tom Cruise egentlig, og er Lars Løkke højere eller lavere end Napoleon?

Kendte kommer - lige som resten af os - i alle forskellige højder. Nogle afslører gerne deres højde, mens andre gør alt for at holde den hemmelig, men hvem højere og lavere end dig?

Helle Thorning, Adolf Hitler og Justin Bieber har ikke umiddelbart meget til fælles - deres fælles højde kan de dog ikke løbe fra.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad sker der med en bodybuilder-krop i Robinson Ekspeditionen? Det fortæller Mie i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app