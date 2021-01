'Verdens mest sexede' har fundet kærligheden

Den 33-årige 'Creed' og 'Black Panther'-skuespiller Michael B. Jordan har fundet sammen med modellen Lori Harvey, datter af tv-stjernen Steve Harvey.

Det bekræfter Jordan nu i et opslag på Instagram, der viser de to sammen.

Opslaget sætter midlertidigt håbet for hundredvis af kvindelige fans under en skæppe:

'Mit hjerte! Det gør ondt! Det skulle have været mig!'

'Hvordan kan det gøre det mod mig, Jordan?'

'Vi er færdige! Kom ikke hjem i aften.'

'Jeg giver op. Lori, du vandt som sædvanligt. Du hapser alle de gode mænd,' skrev en fan med henvisning til Lori Harveys tidligere forhold til mænd som rapperen Future og hiphop-stjernen Sean 'Diddy' Combs.

Den 'heldige' Harvey deler også et billede af de to sammen:

For blot to måneder siden fortalte Michael B. Jordan mediet People, der gav ham prisen 'mest sexede nulevende mand', hvad han ledte efter i en partner.

- God humor og god forståelse, fordi en skuespillers liv er ikke nemt i et forhold - det er det virkelig ikke. Jeg søger nogen, der er plejende. Jeg har en hel liste. Det er sikkert derfor, min røv stadig er single, lød det fra Jordan, der nu lader til alligevel at have fundet kærligheden.

Og i beskrivelsen af den perfekte date, forklarede han:

- Friheden til at gå, hvor jeg ville i offentligheden - fri for paparazzi. Nyde en andens selskab. Køre en tur med lækker musik. Køre afsted bare for dessert. Jeg er afgjort et film-menneske, og derefter ville jeg følge stemningen resten af aftenen.