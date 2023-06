Verdenskendt musiker i uheld på 'flyvende' surfbræt

Den amerikanske musiker DJ Khaled pådrog sig for nyligt en skade, da han prøvede kræfter med et såkaldt motoriseret surfbræt

Den 47-årige musikproducer, dj, pladeselsskabschef og rapper DJ Khaled har lagt en video på Instagram, hvor han ser ud til at nyde tilværelsen under en ferie på Turks- og Caicosøer i Carribien.

Men i slutningen af videoen går det helt galt for den amerikanske rap-stjerne.

I starten af videoen ser man rap-stjernen kæmpe med at rejse sig op på et motoriseret surfbræt. Da brættet endelig løfter sig fra vandoverfladen, begynder den store rapper at famle og styrter pladask med hele sin vægt oven på brættet.

DJ Khaled delte senere endnu en video på sin Instagram, der viste, at han var hos lægen for at få taget et røntgenbillede af sine skader, da han ikke har kunnet sove lige siden uheldet.

'Jeg håber bare, at det er en forslået muskel eller bare et blåt mærke,' siger DJ Khaled i videoen og fortsætter: 'Jeg vil bare sikre mig, at knoglen ikke er brækket, for jeg har været oppe i 48 timer, og jeg har ikke sovet.'



I videoen siger rapperen yderligere, at han har brug for at vide, hvad han skal gøre, da han har meget travlt. Han er nemlig i gang med 'at lave en masse fantastisk musik og spiller golf syv gange om ugen'.

Lægens konklusion var til rapperens store held ikke alt for alvorlige.

'Lægen sagde, at jeg fik et stort, rigtig slemt blåt mærke', forklarede han senere. 'De havde dog set en lille streg på en af ​​knoglerne. De er ikke sikre på, om det er et brud, så det vil jeg lige dobbelttjekke', siger han ifølge CNN.



Så mon ikke DJ Khaled har udsigt til et slag golf og en tur i studiet inden længe.