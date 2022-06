Verdenskendt rapper langer ud: Raser over musikbranchen

Homoseksuelle Lil Nas X er utilfreds med mangfoldigheden og kalder de ansvarlige for 'motherfuckers', efter at han bl.a. modtog 0 nomineringer til næste uges BET Awards. Han mener, at der er 'lang vej igen'

Forleden blev han tildelt en fornem pris for sine evner som ung sangskriver.

Men for få uger siden fik han nul nomineringer til det kommende BET Awards, der afholdes i næste uge.

Lil Nas X, som er rapperen, der er tale om, har ikke lagt skjul på, at han synes, det er for dårligt.

'Tak for fremragende 0 nomineringer igen.', lød reaktionen dengang fra Lil Nas X på Twitter.

Han mente, at lidt anerkendelse var på sin plads efter at have haft, hvad han kaldte 'tre af de største sange sidste år samt et anmelderrost album'.

'Jeg føler bare, at sorte homoseksuelle er nødt til at kæmpe for at blive set i denne verden, og når vi så klarer det til toppen, så lader de motherfuckers som om, vi er usynlige', skrev han videre.

Og nu fortsætter kritikken øjensynligt.

Da han forleden modtog Starlight-prisen ved Songwriters Hall of Fame gala, åbnede rapperen op om den mangel på inklusion og mangfoldighed, han mener, der er i musikbranchen.

'Jeg synes, der er lang vej igen nogle steder', lød det kontant i et interview på den røde løber med Entertainment Tonight.

Lil Nas X er kendt for sine på mange måder vovede musikvideoer. Her er han for eksempel nøgen i et fængselsbad i videoen til 'Industry Baby'. Foto: Columbia

Har slået rekorder

Lil Nas X er måske bredest kendt for sit monsterhit 'Old Town Road', der i 2019 slog alle hitlisterekorder og til dato er den sang, der har ligget nummer et på den amerikanske hitliste i længst tid. Med imponerende 19 uger på toppen.

Sidste år udkom han så med debutalbummet 'Montero' hvor titelnummeret, 'Industry Baby' og 'That's What I Want' blev store hits med sammenlagt 3,4 milliarder afspilninger på Spotify.

Og på den baggrund er Lil Nas X altså ikke tilfreds med de manglende nomineringer til et par BET Awards.

Til gengæld var han lykkelig over at modtage Starlight-prisen og den anerkendelse, der følger med den:

'Det er virkelig vanvittigt, fordi jeg føler, der er så mange andre at vælge mellem. Det her er en stor prisuddeling, hvor legender bliver hyldet, så jeg er meget glad for at være en del af det', lød det fra stjernen på den røde løber.