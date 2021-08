Verdenskendt skuespiller: - Det var traumatisk

50-årige Sandra Oh blev verdenskendt, da hun indtog rollen som Christina Yang i den vanvittige populære lægeserie 'Greys Hvide Verden'.

Men succesen har haft sin pris. Skuespillerinden måtte nemlig efterfølgende søge professionel hjælp hos en terapeut.

Det skriver blandt andre CNN.

- Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så var det traumatisk, fortæller Sandra Oh om den intense berømmelse i et interview hos 'Sunday Today'.

Vær tro mod sig selv

I takt med sin nye stjernestatus måtte skuespillerinden arbejde hårdt for ikke at miste sig selv undervejs.

- Når du mister din anonymitet, så skal du arbejde på at forblive, hvem du er. Jeg gik fra ikke at være i stand til at gå ud, gemme mig i restauranter og til at kunne håndtere opmærksomheden og forventningerne uden at miste mig selv, fortæller hun og tilføjer:

- Du bliver nødt til at finde en måde, hvorpå du kan beholde begge ben på jorden.

Skuespillerinden, der er aktuel i netflix-serien 'The Chair', forlod 'Greys Hvide Verden' i 2014 efter 10 sæsoner. Præstationen landede hende fem Emmy-nomineringer og en Golden Globe Award.

Serien blev i maj måned i år fornyet med sin 18. sæson, hvilket gør den til den længst kørende hospitalsserie nogensinde.