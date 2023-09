Verdenskendt skuespiller reagerer: - Farlig voldtægtsmænd

Torsdag blev Skuespiller Danny Masterson idømt minimum 30 års fængsel ved en domstol i Los Angeles.

Dommen skyldes, at Masterson er blevet fundet skyldig i at have voldtaget to kvinder i sit hjem i Hollywood. Begge voldtægter skulle være sket for mere end 20 år siden.

Indtil videre er der ikke mange i Hollywood, der har reageret på den skræmmende dom. Men nu tager skuespiller Leah Remini, der er bedst kendt for sin rolle i 'Kongerne af Queens', altså bladet fra munden. Det skriver US Weekly.

I et opslag på det sociale medie X skriver hun:

'Jeg er lettet over, at denne farlige voldtægtsmand vil være væk fra gaden og ude af stand til voldeligt at overfalde og voldtage kvinder med hjælp fra Scientology, en kriminel organisation på flere milliarder dollar med skattefritagelsesstatus,' skriver Remini, før hun roser de kvinder, der vidnede.

Alle tre kvinder er tidligere medlemmer af religionen Scientology, som Danny Masterson har været, og stadig er, en del af.

Tidligere Scientologymedlem

Leah Remini har selv været medlem af Scientology-kirken, men meldte sig ud i 2013.

Siden da har hun gjort en dyd ud af at kritisere Scientology offenligt. I 2016 udkom hun således med en dokumentarserie, som undersøgte Scientology gennem Remini og andre tidligere medlemmers oplevelser.

I sit opslag på det sociale medie X hævder hun også, at kirken 'formåede at dække over Danny Mastersons forbrydelser ved hjælp af sin efterretningstjeneste såvel som kirkens embedsmænd og dens netværk af mediehungrende uetiske advokater, private efterforskere, agenter og civile scientologer, der engagerede sig i en sammensværgelse for at dække over forbrydelser med seksuel vold.'

Leah Remini var til stede i retssalen under Mastersons domsafsigelse i torsdags.

Scientology afviser alt

Us Weekly har forsøgt at få en kommentar fra Scientology-kirken, men kirken gav blot den samme erklæring, som de gav efter Mastersons dom:

'Anklagemyndighedens introduktion af religion i denne retssag var en hidtil uset krænkelse af den 1.tilføjelse (til USA's forfatning, red.) og påvirker enhver amerikaners retfærdige rettergang,' sagde kirken.

'Der er ikke et glimt af beviser, der understøtter de skandaløse påstande om, at kirken chikanerede anklagerne. Hvert eneste tilfælde af formodet chikane fra kirkens side er FALSKT og er blevet afkræftet.'

