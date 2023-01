Verdenskendt stuntman død

Den amerikanske stuntman Robbie Knievel er død i en alder af 60 efter at have kæmpet mod kræft i bugspytkirtlen.

Det oplyser en talsperson fra familien ifølge TMZ.

Robbie Knievel var søn af den legendariske stuntman Evel Knievel og blev ligesom sin berømte far stuntman. Allerede da han var otte år gammel, ledsagede han sin far til et show i Madison Square Garden i New York.

I løbet af sin karriere som stuntman slog han verdensrekorder hele 20 gange, hvoraf en af de mest succesfulde ifølge TMZ var, da han i 1989 hoppede over flere springvand ved Las Vegas-hotellet Caesars Palace på sin motorcykel.

Netop dette stunt havde hans far nemlig forsøgt sig med tidligere uden at lykkes.

Evel Knievel og sønnen Robbie året inden faderens død. Foto: Walter Hinick/Ritzau Scanpix

Karrieren bød desuden på et spring over 30 limousiner samt et spring over Grand Canyon på motorscykel.

Han indstillede karrieren i 2011 med et spring over 50 lastbiler.

Robbie Knievel efterlader sig døtrene Krysten og Karmen samt børnebørnene Analise og Kane. Hans far, Evel Knievel, døde i 2007 i en alder af 69 år efter længere tids sygdom.