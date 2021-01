Verdenskendt tryllekunstner død

Siegfried fra magiker-duoen Siegfried and Roy døde onsdag af kræft i sit eget hjem 81 år gammel

Siegfried Fischbacher, den ene halvdel af den tysk/amerikanske magiker-duo Siegfried and Roy, er død 81 år gammel. Siegfried døde af kræft i bugspytkirtlen onsdag i sit hjem i Las Vegas.

Det skriver flere medier - heriblandt Bild og Newsweek.

Siegfried Fischbaches søster Dolore, der bor i den tyske by München, har over for det tyske medie Bild bekræftet tryllekunstnerens død.

- Han sov stille ind blidt og fredfuldt, fortæller søsteren og tilføjer:

- Jeg tager min bror med i alle mine bønner, og jeg er dybt forbundet til ham.

En ondartet kræftknude blev i første omgang fjernet ved en 12 timer lang operation, men det viste sig, at kræften havde spredt sig ud i kroppen.

Siegfried vendt efter operationen tilbage til sit hjem, hvor han blev plejet af to sygeplejersker før sin død.

Siegfrieds mangeårige partner i magiker-duoen døde sidste år i maj måned med corona. Han blev 75 år gammel.

Roy Horn fra duoen Siegfried & Roy er død af coronavirus