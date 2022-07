Verdensrekordholder fundet død

Skaberen af den populære mangaserie 'Yu-Gi-Oh!', japaneren Kazuki Takahashi, er blevet fundet død i havet ud for en af landets aller sydligste øer, Nago. Han blev 60 år.

Det skriver flere japanske medier.

Kazuki Takahashi var iført snorkeludstyr, da han blev fundet død i vandet onsdag, skriver Japan Times.

Over 800 personer deltog i det tyske mesterskab i 'Yu-Gi-Oh!-samlekortspil i Schkeuditz i 2013. De 32 bedste gik efterfølgende videre til Europamesterskabet. Foto: Ritzau Scanpix

Mediet citerer TBS for, at Takahashi rejste alene rundt i Okinawa. Et biludlejningsfirma henvendte sig til myndighederne onsdag aften, da de ikke kunne komme i kontakt med ham. Liget af Kazuki Takahashi - med det borgerlige navn Kazuo Takahashi - blev identificeret torsdag af Kystvagten.

Myndighederne oplyser, at Takahashi havde skader i maveregionen og den nedre del af kroppen, som kunne tyde på, at han er blevet bidt af en haj, oplyser TBS.

Dødsårsagen bliver nu undersøgt nærmere.

'Yu-Gi-Oh!' er stadig et voldsomt populært samlekortspil. Pr-foto

Kazuki Takahashi begyndte at skabe mangaserier i 1982. Han slog igennem med 'Yu-Gi-Oh!' i 1996, som udkom frem til 2004 og blev startskuddet til tv-serier, film, legetøj og - ikke mindst - samlekortspil.

'Yu-Gi-Oh!' røg i 2011 i Guinness Rekordbog for at være det bedst sælgende samlekortspil, da det samlede salg rundede 25 milliarder pakker på verdensplan, ifølge Kyodo News.

