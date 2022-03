Verdensstjerne afslører ALT i gennemsigtig kjole

Nettet koger over med stående ovationer til Beyoncé, der imponerer sine 247 millioner følgere på Instagram med billeder, hvor hun er iført en meget afslørende kjole.

Den 40-årige sangerindes veldrejede former får ikke for lidt i den gennemsigtige kjole, hun havde på til sin mand Jay-Z' Oscar-efterfest på Chateau Marmont i West Hollywood, der fandt sted søndag aften.

Det skriver en række internationale medier, herunder Metro.

Beyoncé, der er mor til tre, sørgede i den grad for at skille sig ud fra mængden i en figursyet kjole med broderede udsmykninger designet af Celia Kritharioti Couture.

I et ti billeder langt galleri på sin Instagram-profil viser verdensstjernen sit look frem - fra alle tænkelige vinkler og til stor tilfredsstillelse for sine fans.

Folk blæser bagover

En bruger skriver i kommentarfeltet: 'Du er en fuldstændig perfekt kvinde!!', mens en anden tilkendegiver: 'Vi fortjener ikke det sidste billede', der afslører Beyoncés velformede bagparti.

Mange andre hævder, at hun kommer til at lægge internettet ned - igen: 'Læg internettet ned del 500!!!'

Det var desuden ikke kun til efterfesten, at Beyoncé imponerede med sit outfit, men ligeledes også på den røde løber forud for Oscar-uddelingen, hvor hun troppede op i en dramatisk gul kjole.

Den verdenskendte sangerinde startede ceremonien med et brag, da hun optrådte med sin Oscar-nominerede sang 'Be Alive' fra filmen 'King Richard', som blev optaget i Compton, Californien, hvor Serena og Venus Williams har spillet tennis.

Verdens mest kendte top-influencere tjener beløb, der ligger uden for de flestes fatteevne, når de reklamerer for produkter på Instagram. Læs med her, og bliv overrasket ...