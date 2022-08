Verdensstjerne afslører: Blev misbrugt som barn

Marcus Mumford, som er frontmand i gruppen Mumford & Sons, fortæller i et interview, at sangen 'Cannibal' handler om, hvordan han blev misbrugt som barn

Marcus Mumford fra den verdenskendte gruppe Mumford & Sons er på vej med sit første soloalbum, og på den første single fra albummet kommer han med en alvorlig afsløring.

Teksten handler nemlig om, at han blev misbrugt som barn.

Det afslørede han onsdag i et interview med magasinet GQ.

- Som mange andre - og jeg lærer mere og mere om det med tiden, og når jeg spiller sangen for folk - blev jeg misbrugt seksuelt som barn.

- Det var ikke af et familiemedlem eller i kirken, som mange mennesker nok har mistanke om. Men jeg har ikke fortalt nogen om det i 30 år, lyder det fra Marcus Mumford.

Vidste det ikke

Faktisk har han holdt så tæt med hændelsen, at han ikke engang havde fortalt sin egen mor om det. Men den detalje havde han glemt, da han spillede sangen for hende første gang.

Et par dage efter hun havde hørt den, kom hun nemlig tilbage og spurgte, hvad sangen handler om.

- Den handler om misbruget, svarede Mumford blot, hvorefter moren måtte spørge, hvad i alverden han talte om.

- Da vi kom igennem det traumatiske øjeblik for hende som mor, og hun fortalte, at hun gerne ville hjælpe og beskytte mig, kunne jeg se, at det objektivt set er virkelig mærkeligt at fortælle sin mor om det misbrug i en fucking sang af alle ting, lyder det fra stjernen.

Marcus Mumfords første soloalbum bærer hans eget navn og udkommer til september.

