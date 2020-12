Verdensstjerne annoncerer skilsmisse

'Fast and The Furious'-skuespilleren Tyrese og konen Samantha Lee Gibson har annonceret på Instagram, at de går fra hinanden.

I en meddelelse på Instagram tirsdag har de udtalt, at de nu har taget den 'hårde og svære beslutning' om ikke længere at være sammen.

'Efter megen tænken og overvejelse har vi desværre taget den svære beslutning officielt af blive separeret og skilt. Vores intention er at fortsætte med at være de bedste venner og stærke forældre. Vi føler os meget heldige over at have fundet hinanden og er taknemmelige for de fire år, vi har været gift med hinanden. Vores rejse sammen har været med både op- og nedture, men vi ville ikke have været den foruden', skriver Tyrese indledningsvist i et langt opslag.

De to blev gift i februar 2017 og fik datteren Soraya sammen i 2018.

'Som om 2020 ikke allerede har været ekstremt udfordrende for os, ville vi gerne fælles udtale os om dette, så energien kan blive i 2020, og vi ikke tager den med os videre i det nye år. Vi ville sætte pris på, at vores privatliv blev respekteret i denne tid', skriver han afslutningsvist.

Ægteskabet med Samantha er Tyreses andet ægteskab. Tidligere var han gift med Norma Gibson, som han også deler en datter med.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til bruddet er.