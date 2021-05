Verdensstjerne deler rørende historie

Jay-Z, der egentlig hedder Shawn Corey Carter, sprang ikke hovedløst ind i faderrollen.

Allerede inden hans nu ni-årige datter, Blue Ivy Carter, blev født, lærte verdensidolet endelig at svømme.

Det har rapperen fortalt i tv-programmet 'The Shop: Uninterrupted' ifølge flere internationale medier, herunder Pagesix.

Både far og datter kan lide basketball. Her ses de til en kamp mellem Los Angeles Clippers og Los Angeles Lakers. Foto: Mark J. Terril / Ritzau Scanpix

Redde sin datter

Og faktisk var der en dybere mening med, hvorfor han pludselig skulle lære at plaske i det blå.

- Egentlig er det en metafor på min datters og mit forhold. Hvis hun nogensinde skulle falde i vandet, så skal jeg være der til at kunne redde hende, fortalte stjernen i tv-programmet.

Samtidig sagde den nu 51-årige musiker, at datteren ikke var opildnet over farens enorme musikbedrifter.

- Jeg blev jo nomineret til at blive en del af Rock & Rolls Hall of Fame i februar, sagde han og fortsatte:

- Da jeg afleverede hende i skolen forleden, sagde jeg 'giv lige et kys til din Hall of Fame-far!', hvor hun bare svarede 'vi ses senere.'

Deres tre fælles børn hedder Blue Ivy Carter på ni år og tvillingerne Sir Carter og Rumi Carter på fire år. Foto: Joel C Ryan / Ritzau Scanpix

Kernefamilie

'Crazy In Love', 'Excuse Me Miss', og 'The Story of O.J.'-rapperen har været gift med dronningen af pop, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, siden 2008.

'Crazy In Love', 'Excuse Me Miss', og 'The Story of O.J.'-rapperen har været gift med dronningen af pop, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, siden 2008.

Sammen har de tre børn og en helvedes masse succes.