Verdensstjerne død

Carlos Marín, som var medlem af vokalgruppen Il Divo, er død - 53 år gammel.

Det oplyser gruppens øvrige medlemmer i et Instagram-opslag.

'Det er med et tungt hjerte, at vi fortæller jer, at vores ven og partner Carlos Marín er død,' skriver de i opslaget, som fortsætter:

'Han vil blive savnet af sine venner, sin familie og sine fans. Der vil aldrig komme en stemme eller en sjæl som Carlos.'

Ifølge People blev spanske Carlos Marín indlagt på hospitalet 8. december, mens gruppen var på turné. Her blev han senere lagt i kunstigt koma.

Carlos Maríns dødsårsag er endnu ikke bekræftet, skriver BBC.

Il Divo har solgt over 30 millioner plader på verdensplan.

Gruppen blev sat sammen af Simon Cowell i 2003, og de stod bag sangen 'The Time Of Our Lives', som var den officielle fodbold VM-sang i 2006.

Derudover har gruppen blandt andet lavet duetten 'I Believe In You' med Celine Dion.