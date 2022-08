Verdensstjerne er blevet mor

Leona Lewis afslører, at hun er blevet mor til en lille pige

Den britiske sangerinde Leona Lewis deler en ganske glædelig nyhed.

For på Instagram afslører den 37-årige hitmager, at hun er blevet mor for første gang til en lille pige.

'Og så var der tre'. Vores lille Carmel Allegra ankom 22.7.22', skriver den verdensberømte sangerinde til et billede på det sociale medie, hvor hun holder sin datter i armene.

Lille Carmel Allegra blev altså født for knap to uger siden, men det er først nu, at Leona Lewis har løftet sløret for den store nyhed.

'X Factor'-stjerne

Det var tilbage i 2006, at den i dag verdensberømte Leona Lewis fik sit gennembrud. Her optrådte hun i den britiske udgave af 'X Factor', som sangerinden sågar også endte med at vinde.

Efterfølgende lavede Leona Lewis stribevis af numre, som endte med at blive til store hits - blandt andet 'Bleeding Love', 'Better in Time' samt 'Run'.

Leona Lewis har været gift med sin mand, Dennis Jauch, siden 2019. Ifølge med det amerikanske medie People mødte de hinanden tilbage i 2010, da Dennis Jauch optrådte som backup-sanger for Lewis på hendes turné.

De blev forlovet i 2018, og nu kan de altså kalde sig for forældre.