Verdensstjerne er død

Den kendte skuepiller Sidney Poitier er død.

Han blev 94 år gammel.

Det skriver mediet Eyewitness News Bahamas, der har fået bekræftet den triste nyhed af landets udenrigsminister Fred Mitchell.

Dødsårsagen er endnu ikke meldt ud.

Sidney Poitier er kendt som skuespiller, filminstruktør, forfatter og diplomat i Bahamas, hvor hans familie kommer fra.

Selv boede han i New York frem til sin død.

Første nogensinde

Poitier er bedst kendt for en lang række prisvindende roller tilbage i 50'erne og 60'erne. Specielt huskes han som den første afroamerikaner, der vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen 'Lilies of the Field' tilbage i 1963.

I 1959 var han desuden nomineret til en Oscar i samme kategori for sin rolle i 'The Defiant Ones'. Dengang var han den første afroamerikanske mand, der blev nomineret til prisen.

I årerne efter fortsatte han sin karriere og var med i store film som 'Guess Who's Coming to Dinner', 'They Call Me Mister Tibbs', 'In The Heat of the Night' og 'Uptown Saturday Night', hvor han høstede stor anerkendelse for sit skuespil.

I 1969 oprettede Poitier filmselskabet First Artists med Barbra Streisand og Paul Newman.

I 1974 blev han udnævnt til Knight of the British Empire, mens han i 2009 fik den anerkendte Presidential Medal of Freedom overrakt af den daværende amerikanske præsident Barack Obama.

Privat var Poitier gift med Juanita Hardy, fra 1950 til 1965. Sammen med hende fik han fire døtre.

Senere fik han to børn med sin mangeårige affære Joanna Shimkus, og han efterlader sig derfor en børneflok på seks.