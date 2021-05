Verdensstjerne er ikke længere hunkøn: - Kald mig de eller dem

Den amerikanske sanger Demi Lovato er nonbinær.

Det har sangeren meddelt onsdag.

Det betyder, at Demi Lovato hverken ser sig selv som maskulin eller feminin, og dermed vil sangeren ikke længere kaldes for hun eller hende, men fremadrettet kun omtales som de eller dem.

Det meddeler den 28-årige sanger på sin Twitter-profil i '4D with Demi Lovato'.

Demi Lovato forklarer sit valg således:

- I løbet af det sidste halvandet år har jeg været gennem en healingsproces, hvor jeg har fokuseret på at arbejde på at finde mig selv. Derigennem har jeg fundet frem til, at jeg nu er nonbinær.

Demi Lovato har kæmpet med et stofmisbrug og en spiseforstyrrelse de seneste år, som sangeren har talt åbent om i dokumentaren 'Demi Lovato: Dancing with the Devil'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Demi Lovato har længe kæmpet med stofmisbrug og i februar talte hun endelig ud om sin overdosis.

Vil tiltales dem eller de

Når Demi Lovato meddeler at være nonbinær og dermed kun vil tiltales med dem eller de, forklarer stjernen det således:

- Når det er sagt, så vil jeg officielt fremadrettet blive tiltalt som dem eller de. Jeg føler, at det repræsenterer den flydende kønsidentitet. Jeg føler, at det giver mig mulighed for at føle mig mere autentisk og føle mig tro mod mig selv, lyder det.

Demi Lovato lægger vægt på, at de hverken er ekspert eller talsperson på området.

Sidste måned klippede Demi Lovato sig helt korthåret for at slippe for den kristne tros køns- og seksualitetsnormer.

Demi Lovato forklarer, at formålet med videoen er at tale til andre, som endnu ikke er 'kommet ud af skabet'.

- Jeg gør det her for dem, som endnu ikke har haft mulighed for at dele, hvem de virkelig er, med deres nærmeste, fortæller Demi Lovato.