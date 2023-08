Verdensstjerne fester på dansk diskotek

I går blev Archs mørke lokaler lyst op af glødende Belvedere-flasker, som flaskepigerne rystede for popstjernen Ne-Yo.

Sangeren havde nemlig lagt vej forbi den berygtede natklub for at give en 'special performance'.

Men de mange flasker, som han fik serveret, indikerer også, at han havde i sinde at feste.

Det kan man se på Archs Instagram her, hvor de har delt stories med nattens gæst.

Endvidere kunne man spotte, at Ne-Yo havde sine dansere, der går under navnet The Miss Rights, med på klubben.

Ne-Yo sammen med en af sine dansere fra'The Miss Rights. Foto: Per Lange

Shitstorm

Grunden til, at Ne-Yo var at finde i Danmark, skal findes i, at han lørdag aften gav koncert på Aiasound på Amager.

Hans optræden, som er hans eneste i Europa i år, kommer i kølvandet på en mediestorm, Ne-Yo fik placeret sig selv i tidligere på ugen.

Her kom han i et interview med VladTV ind på transkønnede børn og deres forældre. Han mente ikke, man skulle lade sine børn bestemme, hvad de definerer sig som.

- Jeg kommer bare personligt fra en æra, hvor en mand var en mand, og en kvinde var en kvinde. Der var to køn, og det var bare sådan, jeg rockede, lød det blandt andet fra verdensstjernen i et interview med VladTV, og fortsatte:

- Du kan identificere dig som en guldfisk, hvis du har lyst, jeg er ligeglad. Det er ikke min sag. Det bliver min sag, når du prøver at få mig til at lege med.

Det fik de sociale medier til at gå amok, og kort efter undskyldte Ne-Yo i et opslag på det sociale medie X.

Men så foretog sangeren kovending og trak sin undskyldning tilbage. Ifølge Ne-Yo var det slet ikke var ham, der havde skrevet undskyldningen, hvorfor han gik ud i en video og trak undskyldningen tilbage.

På trods af den mindre shitstorm virkede det ikke, som om Arch sænkede armene, da natklubben bød ham ind til fest, og Ne-Yo kvitterede med bl.a. at performe sit storhit 'So Sick'.