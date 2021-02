Verdensstjerne fortryder: Mit livs største fejltagelse

De fleste kender den amerikanske hit-serie 'How I Met Your Mother', hvor man som seer bliver guidet igennem fem venners liv af Ted Mosby, som egentligt forsøger at fortælle sine børn, som titlen også lyder, hvordan han mødte deres mor.

Serien, som oprindeligt blev sendt fra 2005 og frem til 2014, har sikret de fem hovedroller en solid pensionsopsparing, og derfor er det også rigtig surt, hvis man fik tilbuddet om at være med, men takkede nej til en rolle i serien.

Det har den amerikanske skuespiller Jason Biggs måtte sande.

Største fejltagelse

Han blev nemlig tilbudt rollen som hovedpersonen Ted Mosby, men valgte at takke nej. Og det kalder han nu sit livs største fejltagelse, fortæller han til SiriusXM.

Den 42-årige Jason Biggs er mest kendt for sin rolle i 'American Pie'-trilogien, hvor han spillede en meget liderlig og særdeles kikset teenager.

Til radiokanalen SiriusXM fortæller han om succes-rollen, han afviste:

- Jeg blev tilbudt rollen (som Ted Mosby, red.), og det er min største ærgrelse, at jeg ikke takkede ja, lyder det. Han forklarer ligeledes hvorfor han tror, at han takkede nej.

- Gider jeg?

- Det lyder så kvalmende at sige nu, men på tidspunktet tænkte jeg: 'Okay, gider jeg at lave tv?, fortæller han. Han lavede nemlig film dengang, og nød at filme et par måneder og derefter have fri i længere perioder.

Tilbage i 2013 medvirkede han i Netflix-serien 'Orange is the New Black', så han har ikke været helt væk fra offentlighedens lys.

- Men hvis jeg skulle vælge en ting, som jeg havde ønsket, at jeg havde gjort anderledes, så ville jeg have taget den rolle. Helt bestemt.

Jason Biggs spillede overfor Alyson Hannigan i 'American Pie', som spiller rollen Lily i 'How i Met Your Mother'. De kunne have spillet sammen igen. Det er dog ikke noget, Alyson Hannigan er klar over.

- Vi har aldrig rigtigt talt om det. Jeg ved ikke engang, om hun ved det, lyder det.