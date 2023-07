Verdensstjerne giver fan iskold afvisning

En fan forsøgte at invitere sangerinden Olivia Rodrigo til 'prom'. Nu deles videoen af den iskolde afvisning

Det var en ambitiøs fan, der torsdag aften forsøgte at få verdensstjernen Olivia Rodrigo til at være sin 'prom-date'.

I en video på TikTok ses det, at en fan opsøger sangerinden med en rød rose, hvortil han ydmygt spørger, om hun kunne tænke sig at følges med ham til 'prom'.

- Oh my God! Jeg har altid ønsket mig at komme til 'prom', svarer stjernen til den håbefulde fan.

Og bedst som han begynder at tro på det, så kommer der en gedigen afvisning lige i hovedet på ham.

Da han holder telefonen hen til stjernen, så hun kan skrive sit nummer, er det en afvisende kold skulder, der rammer den fortrøstningsfulde fan.

Stjernen kigger nemlig ned på telefonen - og vælger at gå videre uden at sige noget.

Amok i kommentarsporet

Og den kolde afvisning får folk til tasterne i kommentarsporet.

'Det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har set.'

'Det faktum, at hun kiggede på telefonen, da han ville have hendes nummer - og ignorerede det.'

'Jeg var begyndt at græde, hvis det var mig'

Og lignende kommentarer er at finde i sporet, hvor folk undrer sig over, hvorfor stjernen ville plante et frø af håb i den stakkels fan.

Olivia Rodrigo smadrede alle rekorder i en alder af 17, da hun udgav sin første single 'Drivers License'.

Til september forventes stjernen at udgive sit andet album.