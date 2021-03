Verdensstjerne har droppet sociale medier

Selena Gomez, der før har været den mest fulgte person på Instagram, er helt stoppet med at bruge sociale medier

Det kan for mange måske være svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men det er lykkedes for den tidligere barnestjerne Selena Gomez. Hun har helt droppet sociale medier.

Det fortæller hun om i et stort interview med Vogue.

- Jeg vågnede en dag og var færdig. Jeg var træt af at læse forfærdelige ting. Jeg var træt af at se på andre menneskers liv, fortæller Selena Gomez til Vogue og fortsætter:

- Efter jeg tog den beslutning, var det øjeblikkelig frihed. Det liv foran mig var mit eget, og jeg var nærværende, og jeg kunne ikke være mere glad, fortæller Selena Gomez om, hvad der lå bag beslutningen om at droppe de sociale medier.

Selena Gomez har over 215 millioner følgere på Instagram og er dermed en af de mest fulgte profiler.

Men når der skal slås opslag op på Instagram og Twitter, sker det for Selena Gomez gennem en assistent. På den måde er hun aldrig selv aktiv på de sociale medier.

I interviewet fortæller Selena Gomez, at hun igennem en ældre kvinde holder sig opdateret på, hvad der sker i verden, og så ser hun også CNN.