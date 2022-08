Verdensstjerne holder ferie i Danmark

Verdensstjernen Lily Collins har taget sin bedre halvdel Charlie McDowell med til Danmark.

'Klæd dig på til det liv, du ønsker! Og vi elsker livet i Rørvig, Danmark' skriver '‘Emily in Paris’-stjernen i et opslag på Instagram, hvor hun deler en række billeder hendes og Charlie McDowells ferie.

Blandt andet har hun med sine ikke færre end 26,9 millioner følgere delt et billede af parrets to cykler.

Parret har gennem de sidste mange uger delt billeder fra deres tur til Danmark, hvor de foruden Rørvig, også har besøgt Noma, der sidste år løb med titlen som verdens bedste restaurant.

'Tak Noma og Rene Redzepi' skriver stjernen blandt andet i et opslag på Instagram for to uger siden. Parret har før besøgt den danske resutrant. Blandt andet i 2021.

Turtelduerne har også nået at gæste Høje-taastrup, hvor de blandt andet besøgte en af vestegnens kæmper noterer Her og Nu sig ud fra billederne på Instagram. Og da Vingegaard endte i gul ved årets Tour de France, og der var fejring i Paris, stod Lily Collins klar i den danske landsholdstrøje for at hylde Vingegaard.

'Når Danmark kommer til Paris. Tillykke til Jonas Vingegaard' skrev Lily Collins, hvis efternavn måske klinger en smule bekendt.

Lily Collins er da også datter af verdensstjernen Phil Collins.

Lily Collins, der er skuespiller, er blandt andet kendt for sine roller i filmene 'The Blind Side' og 'Abduction', og serien 'Emily in Paris', hvor danske Søren Bregendal også spiller med.