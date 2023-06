Verdensstjerne i Danmark

Har man forvildet sig ind i centrum af København, kan man være heldig at støde ind i en kendis af de større.

En af verdens største youtubere, 28-årige Logan Paul, er nemlig i disse dage i København.

Her har han selskab af sin danske kæreste, modellen Nina Agdal, som han har været forbi både Amalienborg slotsplads og den lille havfrue-statuen ved Langelinje sammen med.

På Instagram kan man i hver sin story se, hvordan parret nyder den danske sol og også udveksler et par kys i den danske hovedstad.

Logan Paul ser i sin story ud til at være forgabt i sin danske kæreste, som han får kaldt 'danish queen' (danske dronning, red.).

Det er disse drikke, der får børn og unge til at samle sig i lange køer. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

Kommer for at besøge fans

Årsagen til besøget skal findes i både kiosker og supermarkeder. Her står børn og unge nemlig i lange køer for at få fingrene i de populære Prime-læskedrikke.

Annonce:

Og Logan Paul er altså i landet for at møde sine fans på Ofelia Plads tirsdag morgen, hvor køen åbner fra klokken 07.00 om morgenen.

I samarbejde med Conaxess Trade har youtuberen nemlig gjort sin drik klar til det danske marked, hvor den er blevet lanceret her i juni.

I en pressemeddelelse forud for arrangementet i morgen udtrykker direktør i Conaxess Trade Danmark Torben Bank Jensen sin glæde ved besøget.

'Vi er meget glade for at have lanceret PRIME i Danmark tidligere på måneden. Det har været en stor succes, og der har været kæmpe efterspørgsel. Nu glæder vi os til at Logan Paul og KSI kommer til Danmark som en del af lanceringen', lyder det i en pressemeddelelsen.

Fans skal dog skynde sig, hvis de vil have et glimt af verdensstjernen i morgen. Allerede klokken 16.00 samme dag skal han nemlig være til et lignende arrangement i centrum af Oslo i Norge.