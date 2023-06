Verdensstjerne i dansk by-brøler

Den canadiske hitmager The Weeknd skal onsdag spille en længe ventet koncert i Horsens. Det lader dog til, at den populære musiker har lidt udfordringer med den danske geografi

Vejdirektoratet har på forhånd advaret om, at koncerten med The Weeknd i Horsens onsdag vil medføre trængsel, mulige kødannelser og ekstra rejsetid for alle trafikanter og dermed også en risiko for ikke at nå frem i tide.

Det helt store spørgsmål er dog nu, om hovedpersonen selv når frem i tide.

Han tror nemlig angiveligt, at han skal spille i København.

Det viser et opslag på Twitter fra Abel Tesfaye, som han hedder på dåbsattesten, hvor superstjernen fejlagtigt skriver teksten 'København i morgen' i stedet for 'Horsens i morgen'.

Danmark er som bekendt et lille land, men nej, Abel: København og Horsens kan vist ikke helt sammenlignes ej heller placeringsmæssigt rent geografisk.

Vandrede rundt i København

Vi må håbe, at The Weeknd er omgivet af folk, der har en anelse mere styr på geografien end ham selv.

Ellers kan det meget hurtigt gå hen og blive en ærgerlig aften for de over 10.000 feststemte The Weeknd-fans, der er i morgen møder op på den rigtige adresse ved Nordstern Arena i Horsens.

Verdensstjernen delte i går flittigt billeder fra en gåtur i de tidlige morgentimer, mens han tullede rundt i de københavnske gader.

The Weeknd under en tidligere koncert i Royal Arena i København. Onsdag er det i Horsens, det går løs. Foto: Jens Dresling

Efterfølgende har han, som det ses i tweetet ovenfor, været et smut i Manchester for at spille på Etihad Stadium, så det er nærliggende at tro, at han muligvis har brugt København som en slags midlertidig europæisk base i nogle dage, frem for konstant at tjekke ind på nye hoteller.

The Weeknd spiller i Sverige 17. juni og Norge 20. juni, inden turen går videre til Holland og Tyskland.

Det er i en pressemeddelelse at Vejdirektoratet advarer om, at der kan opstå trængsel og kødannelser i den østjyske by i forbindelse med showet.

'En stor strøm af mennesker vil søge mod byens fodboldstadion denne hverdagsaften, og det vil skabe et ekstraordinært pres på vejene i og omkring Horsens,' lyder meldingen.