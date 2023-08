Verdensstjerne i kæmpe tragedie

Thomas Wesley Pentz, måske bedre kendt som dj Diplo, er i dyb sorg.

Den kendte dj har bare få måneder efter tabet af sin søster nu også mistet sin mor.

Det oplyser han på Instagram.

'Hun var min første kærlighed, den første kvinde i mit liv. Selv som voksen mand er det et gigantisk slag i maven at miste sin mor' indleder Thomas Wesley Pentz sit opslag, der fortsætter:

'Min søster døde i juli, og jeg tror, at hun bragte vores familie sammen mere, end vi nogensinde har været. Min mor led meget i sin sjæl, men også hendes krop kæmpede en kamp, hun ikke kunne vinde' fortsætter opslaget, som den danske stjerne Helene Christensen har kommenteret.

'Sender så meget kærlighed din vej', skriver hun.

Dj Diplo mister sin mor kun kort tid efter, at han mistede sin søster. Foto: Getty Images

Dj Diplo har blandt andre lavet musik med Justin Biebier. Sammen står de bag hittet 'Where Are Ü Now', ligesom Diplo også har lavet musik med MØ.

Dj Diplo og danske Mø, der bærer det borgerlige navn Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, mødte hinanden i 2013, men først to år efter udkom 'Lean On'.

I sit opslag kommer Thomas Wesley Pentz også ind på, hvor meget hans mor støttede ham og hans karriere.

'Min mor elskede min kunst. Hun forstod ikke engang det hele, men hun elskede det hele'. Hun gav mig al tillid i hele verden og hun støttede mig med alt hendes energi. Selv da jeg var fallit og ingenting havde', skriver dj'en.

Dj'en oplyser ikke, hvad dødsårsagen er, men han skriver, at hans far holdt hans mor i hånden, da hun træk vejret for sidste gang.

'Min far holdt hende i hånden ved sidste åndedrag. De har været gift siden gymnasiet', skriver han.