Verdensstjerne i lære som dansker

Lily Collins har hovedrollen i Netflix-succesen 'Emily in Paris'. Men privat er det den danske hovedstad, Hollywood-stjernen knuselsker.

Kærligheden til København kommer til udtryk i en video fra den skandinaviske udgave af modemagasinet Vogue under titlen: 'Lily i København: Tag et lynkursus i dansk kultur med Lily Collins'.

- I dag skal jeg lære alt om at være dansker, siger Lily Collins i begyndelsen af videoen.

Her kan man blandt andet se og høre hende tælle til 100, lave en nyfortolkning af rødgrød med fløde - som hun også forsøger at udtale, ligesom hun gør med andre danske ord som rugbrød og hygge - og at bestille en kaffe med havremælk.

I videoen sætter Lily Collins flere ord på, hvorfor hun er vild med Danmark.

Annonce:

- Det er fantastisk, at vejene er fyldte med cykler overalt. Jeg bor i Los Angeles det meste af tiden. Der er den stående joke, at hvis du går, så er det, fordi der er noget galt med din bil, siger den 33-årige skuespillerinde.

Den britiskfødte amerikanske superstjerne spenderede også et par dage i december i den danske hovedstad sammen med sin mand, filminstruktøren og manuskriptforfatteren Charlie McDowell.

I sommer var parret endnu en gang i Danmark.

Her var de både i Rørvig og nød en middag på Noma.

Det var ikke første gang, at de spiste på den verdensberømte restaurant Noma, der har hele tre stjerner i Michelinguiden.

Det fik Noma-kokken René Redzepi til at spørge parret, hvornår de havde tænkt at flytte til Danmark, hvortil svaret lød, at de prøvede:

- Vi snakker faktisk om det hele tiden, skrev Lily Collins, der er datter af musikeren Phil Collins.

Om Lily Collins har fået gode råd til ferien fra sin danske kollega, Søren Bregendal, der har haft en rolle i 'Emily in Paris', melder historien intet om.