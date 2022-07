Verdensstjerne i lufthavns-kaos i København

Der er tryk på lufthavnene verden over, og ikke kun os almindelige dødelige mærker det

Hugh Grants besøg i Københavns Lufthavn blev nok ikke helt, som han havde håbet.

Tusinder af rejsende er i øjeblikket plaget af kaos i lufthavnene, og det gik også ud over verdensstjernen, da han mandag skulle flyve fra København til London.

Kufferten fik han nemlig ikke med.

Det skriver han på Twitter, mens Se&Hør ligeledes var til stede i lufthavnen, hvor de så stjernen vente i 90 minutter på sit forsinkede fly.

61-årige Hugh Grant lægger selv skylden hos flyselskabet fremfor Københavns Lufthavn.

'Ikke en god idé at tjekke bagage ind, når man flyver med British Airways via Københavns Lufthavn. Tasker 'forsvinder' og du hører aldrig et pip af bekymring eller undskyldning fra nogen', lyder det til hans 810.000 følgere.

Selskabet har efterfølgende besvaret det tweet og opfordret ham til at sende en privat besked med sit fulde navn til dem.

Se&Hør bringer billeder af Hugh Grant i lufthavnen, hvor han fordriver ventetiden ved at læse i sin bog.

Det vides ikke, hvorfor stjernen var i København, men hans hustru, Anna Eberstein, er svensker, og de to har en ejendom i Sverige, hvor de jævnligt tilbringer tid sammen, så det kan være en forklaring.