Verdensstjerne i særlig gestus efter tragisk dødsfald

John Mayer betalte for at få fragtet Bob Sagets lig med privatfly fra Florida til Californien

Da den amerikanske komiker og skuespiller Bob Saget ganske pludseligt afgik ved døden kort efter nytår, befandt han sig langt fra sit hjem i Californien.

Han blev fundet død på sit hotelværelse i Orlando i staten Florida, hvor han overnattede efter et show på sin standup-turne.

Og det fik hans ven musiker John Mayer til at tage affære. Fluks betalte han for, at et privatfly kunne bringe den døde Bob Saget retur til Californien, så han kunne blive begravet blandt familie og venner.

Det har amerikanske People fået bekræftet.

Og som om det ikke var nok, var det ligeledes John Mayer, der sørgede for, at Bob Sagets bil, der holdt parkeret i lufthavnen, blev hentet hjem.

I en video fra køreturen satte 'Your Body is a Wonderland'-sangeren ord på tabet af vennen.

- Jeg har aldrig kendt noget andet menneske her på jorden, som kunne så meget kærlighed, både enkeltvis og i det hele taget til så mange mennesker, som fik hver person til at føle, at han var en hovedperson i deres liv, og at de var en hovedperson i hans liv, lød det fra Mayer, der fortsatte:

- Alle ved bare, hvor universel Bobs kærlighed til mennesker var. Det, der bliver ved med at dukke op, når folk siger, at de er kede af det, er bare: 'Jeg elskede den fyr'.

Bob Saget blev 65 år gammel. Han efterlod sig sin kone, Kelly Rizzo, og tre døtre.