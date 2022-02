Verdensstjerne i shitstorm: - Kujonagtige gener

Skuespilleren Sean Penn er blevet mødt af hård kritik, efter han har udtalt, at han mener, at mænd er blevet 'vanvittigt feminiseret'

Den amerikanske Oscar-vindende skuespiller Sean Penn er kommet ind i lidt af et stormvejr, efter han i et interview fortæller, at han er 'med i den klub, som mener, at mænd i amerikansk kultur er blevet vanvittigt feminiseret'.

For nyligt blev dette bragt op i et andet interview med The Indenpendent, hvor den 61-årige stjerne skulle promovere sin film 'Flag Day'.

Her forsøgte Penn at uddybe kommentaren:

- Jeg har nogle meget stærke kvinder i mit liv, som ikke betragter maskulinitet som et udtryk for undertrykkelse dem. Jeg tror, at der er mange kujonagtige gener, der får folk til at opgive deres jeans og tage en nederdel på.

Penns udtalelser har fået flere til tastaturet for at kritisere skuespilleren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Thandiwe Newton mener, at Penn er på afveje. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

En af de personer, som var hurtigt ude med kritik, er Thandiwe Newton.

I et tweet skriver den 49-årige skuespiller, der blandt andet er kendt for sin rolle i serien 'Westworld':

'Makker, hvad er det, du siger? Helt seriøst? Du er et vrøvlende fjols. MF (motherfucker, red.) du var sexet, men nu er du bare tragisk'.