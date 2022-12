Verdensstjerne i sorg: 'Mor er væk'

Cher har mistet sin mor, Georgia Holt. Hun blev 96 år.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People, TMZ og Yahoo News.

Den 76-årige sanger og skuespiller skrev søndag morgen dansk tid på Twitter:

'Mor er væk,' efterfulgt af en trist emoji.

Georgia Holt var både sanger, skuespiller og kendt fra en række tv-programmer. Blandt andet omhandlede Chers dokumentar 'Dear Mom, Love Cher' hende.

Hun nåede i løbet af sit liv at være gift seks gange - med fem forskellige mænd - mellem 1946 og 1974. Siden 1976 har hun ifølge medierne været sammen med Craig Spencer, som hun dog aldrig blev gift med.

Georgia Holt ses her i 1988. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Georgia Holt, der har to børn, inklusive Cher, har kæmpet med helbredet i de seneste måneder. I oktober skrev Cher på Twitter og undskyldte over for sine fans, at hun havde været væk i en periode.

'Jeg har været på hospitalet med min mor, og jeg var brændt ud,' skrev hun dengang.

Da var den 96-årige kvinde blevet udskrevet igen, og Cher fortalte, at det var en lungebetændelse, der voldte moren problemer.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad dødsårsagen er.